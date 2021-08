Incidente a Pietralata: scontro tra un furgone e un'auto, un ferito grave

E' entrato in codice rosso all'Umberto I ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Parliamo dell'uomo di 44 anni rimasto coinvolto nella mattinata di ieri, sabato 21 agosto, nell'incidente stradale avvenuto nella zona di Pietralata. A scontrarsi, poco dopo le 11 all'incrocio tra via Tondi e via Ludovico Pasini, una Mercedes Vito e una Opel Mokka.

Un impatto terribile, con il furgone finito ribaltato. Proprio il conducente del furgone ha avuto la peggio, costretto come è stato al ricovero in ospedale. Ad accertare la dinamica dell'accaduto saranno gli agenti del IV gruppo Tiburtino che si sono occupati dei rilievi.

Un residente racconta a RomaToday di aver più volte "segnalato la segnaletica stradale inadatta. Malgrado le innumerevoli segnalazioni le istituzioni sono latitanti. Tutti in attesa del morto per mettere in sicurezza l'incrocio?".