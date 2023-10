Incidente davanti all'università: si scontrano auto e scooter, ferita una studentessa

È rimasta ferita ma non sarebbe in condizioni gravi una studentessa coinvolta in un incidente stradale avvenuto davanti l'ingresso dell'università La Sapienza di Roma, a San Lorenzo. Il sinistro all'altezza di viale Piero Gobetti.

Le pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 13:30 di venerdì in piazzale Aldo Moro. In terra, ferita, una studentessa di 24 anni. La ragazza - che si trovava alla guida di un motorino Piaggio - si è scontrata con un'auto, una Lancia Y, avendo la peggio.

Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità con il traffico paralizzato sino al termine dell'intervento dei soccorsi. Resta da accertare la dinamica. L'automobilista - fermatosi a chiamare i soccorsi - è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti di rito.