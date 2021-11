Incidente al Nuovo Salario, perde controllo dell'auto e abbatte un semaforo

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il semaforo, abbattendolo. È quanto avvenuto intorno alle 10:30 in via Monte Cervialto all'altezza di piazza Vimercati. La vettura ha impattato, per cause ancora in via di accertamento, contro il semaforo.

Poco distante, la fermata dell'autobus molto frequentata in quel momento. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto gli agenti del III Gruppo Nomentano per ricostruire le cause dell'incidente autonomo.