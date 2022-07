Un taxi ha investito una ciclista a piazza Venezia

Una ciclista ferita in ospedale. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio in Centro a Roma. A scontrarsi un taxi ed una bici.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale poco prima delle 16:00 del 21 luglio in piazza Venezia, altezza piazza Madonna di Loreto, lato via dei Fori Imperiali dove il tassista alla guida di una Dacia Sandero ha investito la ciclista per cause in via di accertamento.

Scaraventata in terra la donna, una 38enne italiana, ha trovato un primo soccorso nei militari della brigata Julia del raggruppamento Lazio Abruzzo dell'esercito italiano impegnati nell'operazione strade sicure.

Richiesto l'intervento ai soccorritori la ciclista è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Santo Spirito, non sarebbe in condizioni gravi. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale gli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale.