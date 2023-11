Incidente a piazza Sempione: travolto da una Fiat Panda, grave un uomo

Travolto da un'auto è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura ed è poi caduto sull'asfalto. È grave un pedone investito alle prime ore di questa mattina in piazza Sempione, nel III municipio.

Sono stati gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale a intervenire alle 6:30 su corso Sempione, altezza via Gargano. Ferito in terra un 80enne. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in gravi condizioni dall'ambulanza al policlinico Umberto I.

Alla guida della Fiat Pamda un uomo di 89 anni. Attuate delle deviazioni stradali sul posto per consentire l'intervento dei soccorsi, la Panda è stata sequestrata. Svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.