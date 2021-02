Incidente all'Appio Latino, investito da una Smart: grave un 46enne

E' stato centrato in pieno da una Smart in piazza Epiro. Un urto talmente forte da infrangere il parabrezza dell'auto, una di quelle del servizio sharing. E' quanto avvenuto nella serata di giovedì 11 febbraio, in zona Appio Latino.

Sul posto, allertati intorno alle 21, sono così accorse le pattuglie delle polizia locale del VII Gruppo Appio per rilievi incidente stradale, ed il personale del 118. Il pedone, un 46enne, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso.

Il conducente dell'auto, un uomo di 60 anni, si è fermato per prestare soccorso e, sottoposto agli esami tossicologici di rito, è risultato negativo al test.

Gli agenti, che hanno proceduto al sequestro del veicolo come da prassi, stanno procedendo con ulteriori accertamenti per ricostruire esatta dinamica dei fatti. Nel lato di strada che si interseca con via Mauritania, erano presenti alcuni testimoni: ora bisognerà capire se il pedone fosse o meno su strisce.