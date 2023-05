Ciro Immobile: nessun colpevole per l'incidente con il tram. Oggi nuovo scontro tra bus e auto

Nessun colpevole. Si chiudono con un nulla di fatto gli accertamenti relativi all'incidente stradale che lo scorso 16 aprile coinvolse l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e un tram della linea 19. Come riporta Repubblica.it le indagini si sarebbero chiuse con un nulla di fatto. Testimonianze insufficienti, mancanza di telecamere attive sul luogo dello scontro e le dichiarazioni del bomber biancoceleste e del conducente del mezzo pubblico - che affermarono di essere passati entrambi con il verde - hanno di fatto posto i caschi bianchi nell'impossibilità di accertare eventuali responsabilità. Un incrocio, quello di piazza delle Cinque Giornate, in Prati, tornato nuovamente al centro delle cronache cittadine per un altro incidente, avvenuto questa mattina quando un'auto si è scontrata con un autobus Atac della linea 89. Tanto spavento e un solo ferito, lieve, una passeggera che si trovava a bordo dell’autobus della linea 89, che percorre lo stesso tragitto del 19.

Nuovo incidente in piazza delle Cinque Giornate

L'intervento degli agenti del I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 8:00 di giovedì 18 maggio in piazza delle Cinque Giornate, altezza via delle Milizie, a pochi passi dall'intervento che i caschi bianchi effettuarono lo scorso 16 di aprile. A scontrarsi una Volkswagen Polo che proveniva da via Nicotera e il bus della linea 89. Illesa la conducente della vettura ad avere la peggio è stata una passeggera del bus, affidata alle cure del 118 e trasportata dall'ambulanza in codice azzurro all'ospedale Santo Spirito.

Interrotta la linea dei tram

Sinistro che ha avuto ripercussioni soprattutto per i passeggeri dei tram della linea 19 con la tratta interrotta un'ora - al fine di consentire i soccorsi e permettere agli agenti della municipale di eseguire i rilievi scientifici - e l'attivazione dei bus sostitutivi, con il servizio poi riattivato una volta terminati gli accertamenti degli agenti.

Nessun colpevole per l'incidente di Ciro Immobile

Dunque un nuovo incidente nello stesso incrocio semaforico dove lo scorso 16 aprile si registrarono 16 feriti, fra i quali l'attaccante della Lazio e le figlie di 8 e 10 anni del bomber biancoceleste. Dopo un video girato da un tassista e pubblicato on line, si era palesata anche l'ipotesi di un malfunzionamento dell'impianto semaforico. Aspetto poi seccamente smentito da Roma Mobilità che in una nota stampa comunicò che "Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all'incrocio teatro dell'incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile". A distanza di poco più di un mese un altro sinistro, dove per fortuna si è registrato solamente un ferito lieve.