Incidente a Piana del Sole: investito da un'auto, caccia al pirata della strada

Investito da un'auto che non si è fermata a prestare i primi soccorsi. E' caccia al pirata della strada che la mattina dello scorso lunedì 24 agosto ha centrato un uomo di 58 anni alla Piana del Sole per poi far perdere le proprie tracce.

In particolare, secondo quanto apprende RomaToday, l'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 8:00 in via Volpeglino, altezza via Guazzora. Investito da una vettura, il 58enne è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha poi trasportato in codice rosso all'Aurelia Hospital con la frattura di tutte e due le caviglie ed una prognosi di ingresso di 30 giorni.

Allertata l'Autorità Giudiziaria sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro ed i carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria.

Ascoltato il 58enne lo stesso ha riferito ai militari dell'Arma di essere stato investito in seguito ad un diverbio avuto per futili motivi con l'automobilista che lo ha poi investito senza fermarsi a prestare i primi soccorsi.