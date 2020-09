Perde il controllo della sua Panda e si ribalta: ferite madre e figlia

Grave incidente nella serata di ieri in via di valle Murcana. Poco prima dele 22.30 una donna alla guida di una Panda ha perso il controllo dell'auto finendo ribaltata. Nell'auto, oltre alla 41enne anche sua figlia di 9 anni. Entrambe sono state portate in codice rosso al Policlinico Gemelli.

Le due ferite sono rimaste a lungo incastrate tra le lamiere dell'auto, finendo liberate solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del XV gruppo Cassia.