Strage di pedoni, sei morti dall'inizio dell'anno. L'associazione: "Così il Comune può dimezzare le vittime"

Antonio Girardo, 81 anni, e Benito Molinaro, 89 anni. Sono loro le ultime due vittime delle strade di Roma, investiti e uccisi a pochi metri da casa. Salgono così a sei i pedoni che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno, a testimonianza della pericolosità delle arterie della Capitale, senza differenza di quartiere.

Un tema diventato di pubblica sicurezza, con molte associazioni che hanno già ribattezzato il nuovo codice della strada voluto dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, come "codice della strage", perché non tutelante per pedoni e ciclisti.

Due anziani morti in poche ore

Antonio Girardo è stato travolto in viale Sacco e Vanzetti, a Colli Aniene, all'altezza del civico 150. Un uomo al volante di una Bmw lo ha investito mentre stava attraversando le strada. L'anziano è morto sul colpo. Sorte simile per Benito Molinaro.

Lui, poco dopo mezzogiorno, è stato investito in viale Spartaco all’intersezione con via Cestio Gallo, al Quadraro. A centrarlo un uomo di 38 anni al volante di una Chevrolet Matiz. L'89enne è stato trasportato al policlinico Umberto I, dove è morto poco dopo. In entrambe le circostanza indaga la polizia locale di Roma Capitale.

I precedenti

Girardo e Molinaro sono le ultime due vittime di una drammatica strage. Venerdì 5 gennaio nel quartiere Centocelle, in via dei Faggi all'altezza di via dei Noci, la prima vittima del 2024. Francesco Cupani, 83 anni, fu investito da un 29enne in sella a uno scooter Honda SH125.

A fine gennaio suor Flora Di Guglielmo, 75 anni, fu travolta sulle strisce pedonali in via Merulana. Poi Alba Ronconi, a Dragona, a febbraio fu investita e uccisa da un ragazzo di 24 anni al volante di una Volkswagen Polo a pochi metri da casa sua. Pochi giorni dopo, il 19 febbraio, un cittadino tunisino di 54 anni fu investito e ucciso sulla via Ardeatina. Ai sei morti a Roma, si aggiunge anche Valter Scalambretti, investito da un tir sulla via Tiburtina a Tivoli.

È emergenza

Una vera e propria emergenza, come sostengono le associazioni che tutelano pedoni e ciclisti: "Mentre a livello nazionale il Governo sta cercando di trasformare il Codice della Strada in codice della strage, depotenziando i già poveri strumenti, e pure da sempre sottoutilizzati, a disposizione di forze dell'ordine ed enti locali, a Roma le associazioni e la società civile impegnata nella difficile lotta alla mattanza motoristica assistono alla strage di cittadini che cadono sulle strade uno dopo l'altro senza possibilità di intervento", sottolinea il coordinatore di Rete Vivinstrada, Alfredo Giordani.

"Sfugge drammaticamente la percezione della prevenzione stradale come emergenza sociale, che a Roma e provincia, dal primo gennaio, ha fatto già contare 20 vittime, e in cui sono stati coinvolti in investimenti di varia gravità ben 515 pedoni. - sottolinea Giordani - Come ripetiamo ormai da anni, e da ultimo anche ieri (domenica) nella manifestazione a piazza SS Apostoli, siamo stanchi di rischiare, stanchi di avere paura, siamo stanchi di morire sulle strade".

La proposta

Vivinstrada ha un piano per dimezzare le vittime sulle strade entro 18 mesi: "Le soluzioni che proponiamo da tempo, i 4 punti cardinali dell'emergenza, ovvero controllo velocità con Scout Speed (rilevamento e sanzione dell'eccesso di velocità in modalità dinamica, cioè con pattuglia in movimento sulla strada ndr), sanzione per mancata precedenza al pedone sulle strisce, contrasto alla sosta selvaggia a cominciare da quella più pericolosa, comunicazione efficace ai cittadini su questi controlli in corso, continuano a non essere prese in considerazione".

Secondo Giordani è "ingiustificabile" anche il "mancato avvio dell'operatività dell'ufficio straordinario di scopo per la sicurezza stradale istituito già da novembre '22 presso il gabinetto del Sindaco Gualtieri". "Secondo le nostre previsioni, concretizzate in un cronoprogramma pubblicato già da tempo, con l'attività ben coordinata sugli interventi proposti, il numero di vittime sulle strade della Capitale potrebbe essere dimezzato in 6/18 mesi. - spiega ancora il coordinatore di Vivinstrada - Per adesso non ci resta che continuare a contare e aggiornare il numero di morti per inazione istituzionale nell'attesa che un giorno la politica più responsabile si faccia carico di agire veramente e in modo efficace per la tutela dei propri cittadini".