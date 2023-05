Strage di pedoni a Roma, 18 vittime dall'inizio del 2023

In meno di 24 ore, sulle strade di Roma sono morti due pedoni. Un uomo di Tor Bella Monaca, investito e ucciso sulla Casilina, all'altezza di Torre Maura. L'ultimo la scorsa notte in via Trionfale, un uomo centrato in pieno da un'auto. Vittime che non fanno altro che aumentare la drammatica conta dei decessi da inizio anno, ferme al 30 aprile.

Secondo i dati dell'osservatorio dell'associazione sostenitori amici della polizia stradale (Asaps) dall'inizio dell'anno in tutta Italia sono morti 137 pedoni. Nel Lazio è una vera strage con 32 decessi, di cui ben 18 a Roma, con il dato aggiornato alle ultime ventriquattro ore. Numeri tragici se si pensa che in Emilia Romagna si contano 16 decessi, in Lombardia 15 e in Campania con 13.

Nonostante le campagne sulla sicurezza stradale e sulla guida consapevole, il trend di vittime per quanto riguarda i pedoni non migliora, i dati parlano chiaro: il 2022 ha registrato 307 morti, contro i 271 dell'anno precedente.

I precedenti

Dei diciotto pedoni investiti e uccisi a Roma, tre sono donne. La storia più drammatica è quella di Iolanda Verrillo, 87 anni, morta in ospedale dopo dieci giorni di agonia. L'anziana era rimasta incastrata nelle porte di un autobus dopo che era scesa dal mezzo ed è stata investita.

Prima di lei, un'altra storia che ha colpito un intero quartiere di Roma è stata quella di Said Abdel Malak Saad Shawky. Il fioraio di 63 anni morì dopo 14 giorni di lotta in ospedale. Fu travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali poco distante dall'esercizio commerciale che gestiva nel II municipio, al quartiere Africano, da anni.

In mezzo altre vittime, per citarne alcune. Lorenzo Moi, un ragazzo di 21 anni investito da un autobus a Ostia. Gabriele Bianchi, è morto dopo che era stato travolto da una moto sulla Casilina. Il 27 gennaio è invece morta al policlinico Tor Vergata Lorena Mora Narvalez: era stata investita da un'auto alle prime ore del giorno mentre stava attraversando la strada su via di Torrenova.

Adrian Rãzvan Predescu, operaio di 32 anni, è invece morto dopo essere stato investito in via di Tor Tre Teste, un incidente avvenuto sempre sabato 28 gennaio. Gaia Burba, 48 anni, è morta al Gemelli di Roma dopo essere stata travolta da una Fiat Punto sul lungotevere, in piazza Gentile da Fabriano. Il 9 febbraio in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, è morto il 29enne Emmanuele Catananzi, investito da un'auto mentre stava camminando.

Il 24 febbraio altra tragedia in viale Carmelo Bene, fra la rotatoria di via Monte Grimano e via Enzo Musumeci Greco, nel III municipio Montesacro: a perdere la vita, investito da un'auto, il 34enne Eros Moretti. Tra il 28 febbraio e il primo marzo, invece, le vittime sono state due: Marian Tirnaveanu e Pacheco Erazo Tomas Manuel. Il 12 marzo a morire insieme con il suo cane mentre attraversava la strada sulle strisce in via Esperia Sperani è stata Nicolina Vilardo, 69 anni.

"Servono provvedimenti urgenti"

Sulla drammatica serialità di vittime è intervenuta l'associazione familiari e vittime della strada (AFVS) che ha inviato una lettera alla prefettura di Roma per chiedere un intervento affinché si faccia parte attiva per attuare il progetto "Ruote ferme, pedoni salvi": "Il progetto prevede l'istituzione della figura dell'assistente pedonale, al fine di presidiare gli attraversamenti pedonali a rischio. Questa figura sarebbe di fondamentale importanza per prevenire incidenti stradali e garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare nei punti critici come incroci e attraversamenti pedonali", si legge in una nota.

L'AFVS invita le autorità competenti ad "adottare misure urgenti per prevenire ulteriori incidenti stradali che causano la morte di persone innocenti. L'istituzione dell'assistente pedonale è solo una delle molte azioni che possono essere messe in atto per migliorare la sicurezza stradale e salvare vite umane". L'AFVS si dice anche pronta a collaborare con le autorità competenti per promuovere "una cultura della sicurezza stradale e prevenire ulteriori tragedie come quelle avvenute a Roma negli ultimi giorni".

"Ricordiamo che la prevenzione degli incidenti stradali è una responsabilità di tutti e che ognuno di noi può fare la propria parte rispettando le regole del codice della strada e adottando un comportamento responsabile sulla strada", l'appello.