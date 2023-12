Incidente a Sacco Pastore, pedone investito da auto pirata

Da inizio anno sono stati investiti e uccisi 37 pedoni a Roma. In tutto il Lazio, sono più di 60, un record drammatico, un sesto dei morti di tutta Italia. Basti pensare che nel 2023 sono, complessivamente, 176 le vittime sulle strade della Capitale e della provincia. Eppure questi tragici numeri non alzano il livello di attenzione alla guida.

Nella notte tra sabato e domenica, in via Nomentana Nuova. Lì una Smart ha investito una persona. Il conducente dell'auto ha ingranato la marcia e poi è fuggito. La vittima, invece, è stata soccorsa e portata in ospedale in codice giallo. Sul posto la polizia locale che, dopo i rilievi scientifici, è alla ricerca dal conducente scappato.