Incidente ai Parioli: ragazzo di 26 anni investito, è in condizioni disperate

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Umberto I di Roma il giovane di 26 anni investito nel pomeriggio di ieri nel cuore dei Parioli. Un incidente che, per chi si trovava in via Antonelli, è stato terribile. A travolgerlo, poco dopo le 14.30, una Fiat Panda guidata da una 60enne. Dai primissi accertamenti sembrerebbe che il giovane stesse attraversando, di fretta, fuori dalle strisce pedonali.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti del II gruppo Parioli. A loro il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Lunghi e doviziosi sono stati ieri i rilievi, con l'acquisizione delle immagini delle telecamere degli esercizi commerciali di zona. Come da prassi il veicolo è stato messo sotto sequestro e la conducente dell'auto è stata sottoposta ai consuenti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol.