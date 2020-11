Incidente a Parco Leonardo: frontale tra due auto sulla via Portuense

Incidente frontale al Parco Leonardo a Fiumicino. E' accaduto nel primo pomeriggio di sabato quando i vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Portuense 2000.

Qui due auto, una Fiat 600 e una Mini, si sono scontrate frontalmente per cause in via di accertamento. A bordo soltanto i rispettivi conducenti. La persona alla guida della 600 è stata trasportata in codice rosso con eliambulanza, all’ospedale San Camillo di Roma. I pompieri hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto oltre al personale sanitario 118 anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.