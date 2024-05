Paolo Meloni, ex vigile morto in un incidente stradale a Roma. 60 decessi da inizio anno

Paolo Meloni, 70 anni, è l'ultima vittima di incidenti stradali. Sono sessanta i morti da inizio 2024 nelle strade di Roma e provincia, di queste sono 32 le vittime nella Capitale. Undici sono gli incidenti mortali nel solo mese di maggio. Un bilancio che va sempre più ad aggravarsi considerando le quattro tragedie dell'ultimo fine settimana. Prima di Meloni, pensionato attivo anche nella protezione civile, aveva perso la vita Fabrizio Bossoni, 50 anni, travolto sul grande raccordo anulare.

Meloni fino al 2007 era stato tra le fila della polizia locale, nel comando alla presidenza del Consiglio dei Ministri. L'incidente in cui Meloni ha perso la vita si è verificato nella mattinata di giovedì. Il 70enne si trovava al volante della sua Fiat Panda in via di Castel di Leva, quando all'incrocio con via di Torre Sant'Anastasia, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato frontalmente con una Suzuki Ignis condotta da un 78enne. Meloni è deceduto sul colpo.

L'altro conducente è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso, dove resta in prognosi riservata. Sul caso indagano gli agenti del IX Gruppo Eur della polizia municipale. Tra le ipotesi quella che Meloni possa aver avuto un malore al volante, sarà l'autopsia a dirlo. Intanto le due auto sono state sequestrate, come da prassi.

Una volta sparsa la notizia in molti hanno espresso il loro cordoglio. Tra lo Giuseppe Lo Cascio, ex funzionario direttivo della polizia municipale e ora nella protezione civile: "Il nostro collega Paolo Meloni ha avuto un incidente frontale. Purtroppo è deceduto. Adesso si trova al Policlinico di Tor Vergata. Vi terrò informati quando ci saranno i funerali. Riposa in pace amico mio", ha scritto ieri.