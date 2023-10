La gita in moto si trasforma in tragedia, odontotecnico di Roma muore travolto da un suv. Grave la moglie

Paolo Balli, odontotecnico romano di 59 anni, è morto mentre viaggiava sulla sua Bmw con la moglie Carolina. Lei è stata portata in ospedale in codice rosso. L'uomo a Trastevere era titolare di uno studio. Per cause ancora da stabilire ha perso il controllo della motocicletta finendo prima contro il guardrail e poi contro un suv che procedeva nella direzione opposta. Poi la loro moto è finita fuori strada e Paolo Balli è morto.

L'incidente è avvenuto sul raccordo autostradale di Castellammare di Stabia sabato 30 settembre. Una gita finita in tragedia la loro. Marito e moglie dovevano trascorrere un weekend all'aria aperta.

La coppia viaggiava in sella a una Bmw in direzione Sorrento. Il mezzo è finito contro il guardrail e poi contro un suv. Ferite anche le persone, due turiste straniere, che erano nell'auto che procedeva nella direzione opposta rispetto a quella della coppia.

I soccorsi per lui sono stati inutili. Il suo corpo è stato sbalzato violentemente prima contro l'auto e poi sull'asfalto. Il corpo della moglie è finito sotto le ruote del suv. La conducente dell'auto è indagata per omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto, la dinamica è tutta da chiarire.