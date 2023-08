Incidente sulla Casilina: scontro auto-moto, morta una 66enne. Grave il marito

Si chiamava Paola Paletti e aveva 66 anni la donna deceduta martedì pomeriggio a seguito di uno scontro frontale tra un’auto e una motocicletta. L’impatto, violentissimo, si è verificato sulla strada regionale Casilina, tra Ceprano (Frosinone) e Isoletta d'Arce tra la moto condotta dalla donna, originaria di Guidonia Montecelio (in provincia di Roma) e un'Alfa Romeo Giulietta con alla guida un uomo di Monte San Giovanni Campano.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di costruzione da parte dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo. Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito anche il marito della vittima che è stato soccorso e trasferito in elicottero in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma.