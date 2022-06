Incidente frontale tra auto e bus, sette feriti. Grave un 21enne

Un sorpasso azzardato. Sarebbe questa la possibile causa di un incidente stradale avvenuto in provincia di Roma. Un impatto frontale tra un'auto ed un autobus Cotral. Sette i feriti. Ad avere la peggio il conducente della vettura, un 21enne, trasportato in condizioni gravi in ospedale con l'elisoccorso.

L'incidente stradale è avvenuto sabato scorso sulla strada provinciale Palombarese, a Sant'Angelo Romano, provincia nord est della Capitale. Qui, il 21enne alla guida di una Saab si è scontrato frontalmente con un mezzo pubblico dell'azienda regionale dei trasporti in quel momento in servizio. Nato a Roma, residente a Palombara Sabina, il 21enne alla guida della vettura è stato trasportato in codice rosso dall'eliambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Lievemente feriti anche il conducente dell'autobus e cinque passeggeri che si trovavano a bordo del Cotral, medicati sul posto dal personale sanitario del 118.

Sul posto per accertare l'accaduto ed eseguire i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di Sant'Angelo Romano e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Tivoli.