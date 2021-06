Fuori strada con l'auto, la vettura in bilico nel vuoto sopra il cavalcavia

In bilico nel vuoto dentro l'auto sul cavalcavia ferroviario ad un'altezza di diversi metri. A vedersela brutta una coppia di anziani rimasti coinvolti in un incidente stradale nel Comune di Fiumicino.

La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco di Cerveteri intorno alle 13:30 di giovedì 3 giugno per un sinistro stradale a Palidoro. Nello specifico una vettura con due persone anziane all'interno è andata fuori strada su di un viadotto che sovrastava la ferrovia, in viale dei tre Denari.

L'utilitaria dopo l'impatto è rimasta letteralmente in bilico nel vuoto. I pompieri della squadra 26A arrivati tempestivamente sul posto hanno pensato a stabilizzare l'auto tramite un cavo d'acciaio vincolato al loro camion.

Non appena resa sicura la vettura hanno estratto gli occupanti affidandoli al personale sanitario giunto sul posto. I coniugi in seguito sono stati trasportati al Gemelli e Aurelia Hospital. Sul posto per accertare l'accaduto i Carabinieri della locale stazione.