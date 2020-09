Incidente a Paliano, ventenne muore in uno scontro frontale

Un gravissimo incidente stradale lungo la via Palianese sud ha provocato la morte di un ventenne residente a Palestrina. Inutili soccorsi: il giovane è deceduto subito dopo lo scontro. Lo schianto è avvenuto alle 16 e 30 di domenica 27 settembre quando due auto si sono scontrate proprio di fronte all’ingresso dell’ex parco uccelli della Selva di Paliano.

Per cause ancora da verificare una Lancia Y di colore beige che procedeva in direzione Colleferro avrebbe sbandato andando a finire nelle corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva un Suv di colore scuro diretto verso Paliano.

Come detto l’impatto è stato veramente molto violento. Il conducente del suv ferito in maniera più seria e sua figlia, solo leggermente ferita, sono stati portati da due ambulanze giunte sul posto all'ospedale di Palestrina.