Perde il controllo dell'auto e si ribalta in un prato

Paura per un uomo che si è ribaltato con la sua auto. L'incidente stradele è avvenuto nel pomeriggio di sabato 13 aprile su via Tende tra i comuni di Gallicano nel Lazio e Palestrina, nel sud della provincia di Roma nell'area prenestina.

L'uomo residente a Palestrina - per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia di Palestrina intervenuti - ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata su un prato dopo essere finita su una cunetta a bordo strada

Secondo i primi rilievi non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.