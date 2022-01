Scontro tra auto, vettura finisce in un dirupo. Due feriti

E' finita con l'auto in un dirupo in seguito ad uno scontro con un'altra vettura. A vedersela brutta una donna, rimasta comunque ferita e trasportata in ospedale. L'incidente stradale a Palestrina, comune alle porte di Roma, nella mattinata di oggi.

Sono stati i vigili del fuoco della squadra 24A ad intervenire intorno alle 9:30 del 26 gennaio all'altezza del civico 303 di via Pedemontana Stella, in località Colle del Vescovo, per un sinistro stradale in cui sono rimaste coinvolte due macchine con una delle due auto che, in seguito all'urto ha proseguito la sua corsa ai in una scarpata.

Rimaste incastrate nell'abitacolo le due conducenti sono state estratte dai pompieri con lievi escoriazioni e ferite e messe a disposizione dei sanitari. L'area è stata circoscritta e temporaneamente inibita al traffico locale sino al termine delle operazioni di rimozione delle auto e messa in sicurezza della zona.