"Vi racconto Lorena e Antonella, le mie due secchione"

Forza e dignità. Ha perso da poco più di 48 ore due figlie di 23 e 19 anni ma non la speranza ed il coraggio che hanno sempre contraddistinto la sua persona. "Devo essere forte e coraggioso, per mia moglie, la mia famiglia, per tutta la comunità sudamerica non solo di Roma ma di tutta Italia". A parlare a RomaToday è Luis Flores, papà di Antonella e Lorena Flores Chevez, le due giovani sorelle morte tragicamente all'alba di domenica in un incidente stradale in via Cilicia, nella Capitale.

Composto, forte, con la voce interrotta dalle lacrime Luis Flores è un giornalista boliviano, primo a Roma, oramai più di 25 anni fa, ad aver creato un telegiornale bilingue per tutta la comunità sudamericana che vive nella Capitale ed in Italia. "Le mie figlie erano uniche, divine. Educate al rispetto degli altri ed al rispetto della vita e delle persone. Le chiamavo le mie secchione, per l'impegno che mettevano non solo a a scuola ed all'università dove erano sempre state esemplari, ma in tutto quello che facevano, in tutti gli obiettivi ed i traguardi che si erano prefissate di raggiungere, che avevano raggiunto e che volevano tagliare ancora per tanti anni. Io e mia moglie le abbiamo cresciute con la cultura del rispetto e così erano diventate grandi. Non c'era persona nel quartiere che non salutassero, con grande rispetto per tutti e tutte".

Una forza ed un coraggio che Luis Flores ha dimostrato poche ore dopo la tragedia, quando è stato lo stesso giornalista e rendere pubblica la tragedia che lo aveva da poco colpito, postando una sua foto sorridente abbracciato ai suoi due angeli appena persi rendendo noti i nomi delle due sorelle ancor prima che trapelassero informazioni ufficiali sulla stampa: "La famiglia Flores-Chevez è in lutto hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez. Riposino in pace... le mie figlie divine". Antonella, la più grande delle due sorelle, a luglio di quest'anno si era laureata ed era diventata dottoressa in Economia gestionale all'università La Sapienza. Una data da ricordare, con lo stesso padre che montò e postò su youtube un lungo video "Laurea de Antonella Flores Chevez" (qui il video) nel quale si vede la figlia, con amici e parenti, il brindisi all'ombra del Colosseo, e poi la festa sul terrazzo della loro casa a Centocelle.

Percorso di Antonella Flores Chevez che voleva ripercorrere anche la sorella più piccola, la 19enne Lorena, da poco iscritta alla facolta di Economia. Due sorelle unite, due amiche, con le stesse passioni e le stesse speranze interrotte in una tragica mattinata di dicembre. Proprio su facebook Lorena qualche anno fa postava una foto di entrambe, commentando: "L'unica e sola compagna di vita". Lorena sognava il Regno Unito: tante le foto sul suo profilo che mostrano i suoi viaggi a Dublino e nella capitale inglese. Forte era ancora il legame con le terre di origine dei genitori, l'Ecuador in particolare, paese natio della madre e la Bolivia di papà Luis.

Nate e cresciute a Centocelle, Antonella e Lorena erano ben volute da tutti gli abitanti del quartiere di Roma est dove Luis Flores si era trasferito 28 anni fa. "Un quartiere che ci ha accolto quasi 30 anni fa e che ci ha fatto sempre sentire come se fossimo a casa nostra, perché Centocelle è da sempre la nostra casa e la nostra famiglia".

Luis Flores nonostante l'immane tragedia vuole che le sue figlie siano da esempio. "Con la loro scomparsa è come se avessi perso braccia e gambe, ma devo essere forte, per mia moglie e per tutta la nostra comunità. Una tragedia non solo per la mia famiglia, ma per tutto il quartiere e tutte le persone del Sud America che vivono in questo Paese".

Presidente dell'associazione Sentir Latino, Luis Flores nonostante il lutto e la tragedia ci tiene a raccontare quanto in quasi tre decenni ha fatto per tutti coloro che ne avessero bisogno: "In tutti questi anni ho parlato con molti ragazzi e ragazze neo patentati spiegandogli l'importanza di una guida nel rispetto delle regole, cosa che mia figlia ha sempre messo in pratica. Le auto sono delle armi omicide di cui purtroppo non si può fare a meno. Ho sempre avuto una parola di conforto per tutti, le porte della mia associazione prima in via dei Frassini ed adesso in via dei Platani sono sempre state aperte e continueranno ad esserlo non solo per la comunità latinoamericana della città, ma per chiunque ne abbia bisogno. Questo lutto, questa tragedia, ha contributo a cementare la nostra presenza in questa città ed in questo quartiere".

In attesa che il magistrato dia il via libera alla riconsegna delle salme delle due giovani alla famiglia, per poter celebrare i loro funerali, Luis Flores rimane lucido, e spiega quelle che secondo lui potrebbero essere state le cause che hanno portato la figlia più grande a perdere il controllo della vettura che stava conducendo, terminata poi contro un platano di via Cilicia. "La strada dove hanno perso la vita i miei due angeli è molto pericolosa, ci sono delle buche, l'illuminazione è scarsa e la segnaletica non è sufficiente e non escludo che la strada possa essere stata ghiacciata".

"Stiamo aspettando che il magistrato ci dia la possibilità di dargli l'ultimo saluto - spiega ancora il papà di Antonella e Lorena -. I funerali verranno celebrati alla chiesa Santa Famiglia di Nazareth di piazzale delle Gardenie. Ci saranno tutti gli amici, i parenti. Sono certo che tutti gli abitanti di Centocelle verranno a rendergli l'ultimo omaggio per ricordarle per sempre. Le mie figlie saranno un esempio per tutti. Purtroppo non le rivedrò mai più ma so per certo che la loro morte non sarà stata vana. Se solo quanto accaduto riuscirà a salvare la vita di un solo ragazzo o ragazza alla guida di un'auto sarà per me motivo di gioia. Non le vedrò più, ma rimarranno per sempre vicino a me, a mia moglie ed alla nostra comunità".