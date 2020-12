Incidente a Ottavia, perde controllo dell'auto all'alba e si ribalta: due feriti gravi

Incidente all'alba del 5 dicembre in zona Ottavia, a Roma. A scontrarsi, alle 4:30 del mattino di sabato, una Fiat Panda ribaltata e una Renault Clio all'altezza dell'incrocio tra via della Lucchina e via Cesira Fiori.

Nello scontro un'auto si è anche ribaltata. Sul posto gli ageni del IVX Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale e i sanitari del 118. Due le persone rimaste ferite gravemente e portate in ospedale in codice rosso al Gemelli.