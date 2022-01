Incidente ad Ostia: scende dall'auto e viene investito dalla sua vettura. Traffico in tilt

E' sceso dalla vettura che stava conducendo. Poi, per cause ancora da accertare, è stato investito dalla sua stessa auto rimanendo lievemente ferito. Questa una prima ricostruzione di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì ad Ostia che ha mandato letteralmente in tilt il traffico della zona.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale in via delle Azzorre, altezza via Ostiense. i caschi bianchi hanno poi soccorso un 68enne urtato dalla Mercedes che lui stesso stava guidando e dal quale era momentaneamente sceso. Rimasto ferito l'uomo è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia con delle lievi ferite.

A pagare le conseguenze dell'atipico sinistro gli altri automobilisti in transito all'altezza della stazione Lido Nord, con la circolazione in tilt dal viadotto Attico Tabacchi al Cineland. Terminati i rilievi e rimossa la Mercedes il traffico è tornato progressivamente alla normalità.