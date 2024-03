Incidente a Ostia, scontro tra auto e una moto: grave centauro di 30 anni

Incidente nel pomeriggio di domenica 24 marzo a Ostia, che ha necessitato l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere un motociclista scaraventato sull'asfalto dopo un impatto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:45 all'altezza dell'incrocio tra viale delle Repubbliche Marinare e via Giovanni Garau.

A scontrarsi una moto appunto contro una Panda che si stava dirigendo verso il Lungomare, ed ha perso il controllo della sua Yamaha finendo sulla strada. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, il 118 e l'eliambulanza che ha trasportato il motociclista di 30 anni in codice rosso in ospedale, al Gemelli.

Ferito anche il 23enne alla guida della Panda. Poco prima, intorno alle 17, un altro incidente a Ostia all'altezza dell'incrocio tra via dei Velieri e via dei Pescherecci, provocando il ribaltamento di uno dei veicoli. Non è ancora stata chiarita la dinamica del grave incidente. I due conducenti sono stati portati al Grassi in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.

