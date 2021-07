Incidente ad Ostia: investito da un'auto, 54enne in ospedale

Incidente stradale alla "Rotonda" di Ostia dove un'auto ha investito un pedone. Il sinistro è avvenuto nella serata di mercoledì, ferito un uomo di 54 anni, trasportato poi in ospedale dall'ambulanza del 118.

L'investimento è avvenuto intorno alle 22:30 del 7 luglio in piazzale Cristoforo Colombo. Qui un uomo egiziano di 54 anni è stato investito per cause in via di accertamento da una Mercedes A160, con l'automobilista poi fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Affidato alle cure del personale medico il pedone è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono invece intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno attuato una chiusura temporanea della "rotonda" e di un tratto di lungomare Lutazio Catullo.