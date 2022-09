Incidente ad Ostia: investito da un'auto davanti alla stazione, grave un 43enne

E' stato trasportato in condizioni gravi in ospedale dopo essere stato investito da un'auto ad Ostia. L'incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì in piazzale Amerigo Vespucci, in prossimità dell'ingresso della stazione Cristoforo Colombo della Metro Mare (l'ex Roma-Lido).

Ad essere trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Camillo di Roma un pedone, un 43enne del posto, colpito da una Toyota Aygo condotta da un 23enne fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Resta da accertare l'esatta dinamica del sinistro, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Il 23enne è stato invece accompagnato all'ospedale Grassi di Ostia per i test alcolemici e tossicologici di rito.