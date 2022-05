Incidente ad Ostia: investita da un'auto mentre attraversa la strada, grave una donna

Travolta da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente stradale è avvenuto venerdì mattina ad Ostia. Ferita gravemente la donna colpita dalla vettura, poi trasportata d'urgenza in ospedale.

L'intervento degli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 9:30 del 20 maggio, all'altezza del civico 12 di piazza Cesario Console (intersezione con viale della Pineta di Ostia). Qui i caschi bianchi hanno rilevato l'investimento di una donna da parte del conducente di una Ford Focus, poi fermatosi a chiamare i soccorritori.

In condizioni gravi la donna è stata trasportata dall'ambulanza del 118 all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. Svolti i rilievi scientifici starà ora agli agenti della municipale ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, così come resta da accertare se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali o nelle adiacenze della segnaletica orizzontale.