Ostia: perde controllo della jeep e si schianta contro uno stabilimento, danneggiata una tubatura

Ha perso il controllo della jeep schiantadosi contro il muretto di uno stabilimento e danneggiando un'auto in sosta ed una tubatura idrica. La carambola è avvenuta intorno alle 23:00 di venerdì sera ad Ostia quando il conducete di una Mitsubishi Pajero, che percorreva lungomare Toscanelli direzione porto, per cause in corso di approfondimento, ha invaso la corsia opposta attraversando lo spartitraffico.

L'auto ha finito la corsa contro il muretto di uno stabilimento in prossimità del civico 119, dopo aver urtato un veicolo in sosta. Due le persone a bordo della Mitsubishi che non hanno riportato ferite. Sul posto sono quindi intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare impegnate per diverse ore ad eseguire gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Ingenti i danni causati dall'impatto su un veicolo in sosta, su un muretto e contro una ringhiera a bordo strada. Danneggiata anche una tubatura idrica per la quale è stato necessario richiedere intervento di personale Acea.

Il conducente del Pajero, un uomo italiano di 58 anni, sottoposto ad alcol test, è risultato con un livello entro limiti consentiti.