Incidente ad Ostia: nonna e nipote investite da un'auto, gravi in ospedale

Paura per nonna e nipote investite da un'auto e trasportate in ospedale. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di martedì. A colpirle, per cause in via di accertamento, un uomo alla guida di un'auto.

Nel dettaglio l'investimento è avvenuto intorno alle 18:00 su lungomare Paolo Toscanelli, altezza incrocio via degli Aldobrandini dove l'84enne che si trovava insieme alla nipote di 9 anni, sono state investite da un Hyundai Atos condotta da un 82enne. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato l'anziana e la bambina all'ospedale Grassi di Ostia entrambe in codice rosso.

Da accertare l'esatta dinamica dell'investimento, così come resta da accertare se nonna e nipote stessero attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.