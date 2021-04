Incidente ad Ostia, auto in fiamme dopo uno scontro: 4 donne ferite

Una persona è rimasta incastrata nelle lamiere. La quattro donne ferite sono state portate al Grassi: non sono gravi

Prima lo scontro, poi un'auto che ha preso fuoco mentre l'altra veniva scaraventata sul marciapiede. Ferita quattro donne, di cui una rimasta incastrata anche tra le lamiere e salvata prima che il rogo divampasse. E' la fotografia di un incidente avvenuto ad Ostia, alle 20:30 di domenica 25 aprile, all'incrocio tra corso Duca di Genova e via Franco Mezzadra.

Il sinistro ha coinvolto due auto, entrambe Citroen C3. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco , tre ambulanze dell'Ares 118, la polizia locale del X Gruppo Mare e i carabinieri. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una donna e messo in sicurezza i motori per evitare il rischio di incendio. Le quattro sono state portate tutte al Grassi. Solo una di loro ha subito le ferite più gravi. Nessuna di loro è in pericolo di vita.