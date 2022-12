Incidente a Ostia Antica, scontro frontale tra due auto: due feriti

Incidenti ad Ostia Antica, nel tratto di strada che collega Acilia e Ostia. Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 dicembre, si sono scontrate una Mitsubishi Space Star e una Chevrolet Matiz. Due feriti trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica.

L'impatto è avvenuto all'altezza del civico 1167 di viale dei Romagnoli. Al volante della Mitsubishi un uomo di 81 anni trasportato al Sant'Eugenio, alla guida dalla Chevrolet una donna di 58 anni portata al Grassi di Ostia. Sul posto due ambulanze e gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Ostia.