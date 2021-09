Incidente a Ostia Antica, Smart si ribalta dopo uno scontro: grave una donna

Scontro tra due auto in Viale dei Romagnoli, ad Ostia Antica. Un incidente nal quale una Smart è finita tra i cespugli spartitraffico, ribaltandosi. si ribalta una Smart.

Le pattuglie del gruppo X Mare della Polizia Locale, intervenute intorno alle 13 dopo essere allertate da alcuni automobilisti, hanno raggiunto il luogo del sinistro, in prossimità del collettore primario. Lo scontro, avvenuto in direzione Ostia Antica, ha coinvolto due veicoli: una Smart ed una Citroen C1.

Nell'impatto la biposto si è ribaltata e la sua conducente, una donna di 64 anni, è stata trasportata all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso. La donna non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.