Incidente ad Ostia, scontro tra scooter e auto: 33enne in prognosi riservata

È prognosi riservata un 33enne albanese dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre, ad Ostia. A scontrarsi, intorno alle 18 in via di Castelfusano, all'altezza dell'incrocio con via Canale dello Stagno, uno Yamaha T-Max con alla guida proprio l'uomo di 33 anni e una Citroen C5.

Il centauro è stato sbalzato a distanza di diversi metri dal punto dello scontro. Sul posto sono accorsi gli equipaggi del 118 insieme con le pattuglia della polizia locale del X Gruppo Mare che hanno chiuso la strada alla circolazione per prestare i soccorsi ed effettuare i rilievi del caso.