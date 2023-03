Incidente frontale tra auto, si ribalta una vettura: cinque feriti

Cinque feriti, fra i quali uno trasportato in ospedale con l'elisoccorso. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica in zona Osteria Nuova, a Roma nord. Due le vetture coinvolte, venute a contatto frontalmente sulla via Braccianese.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 15:30 del 12 marzo. All'altezza dell'incrocio fra la strada che collega i comuni lacustri a Roma e via Quero lo scontro fra una Citroen C1 e una Fiat Panda, dentro alle quali viaggiavano cinque persone. Sul posto i vigili del fuoco di Bracciano hanno provveduto a estrarre dalle lamiere - dove era rimasto incastrato - uno degli automobilisti, favorendo la messa in sicurezza delle altre quattro persone.

Cinque i feriti come detto, affidati alle cure delle ambulanze del 118 e trasportati in diversi ospedali della Capitale. Ad avere la peggio l'uomo rimasto bloccato nella lamiere, per il quale è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Messe in sicurezza le vetture rimaste coinvolte nello scontro, resta da ricostruire la dinamica, sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per eseguire i rilievi scientifici.