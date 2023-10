Orazio Frezza, il pensionato travolto e ucciso sulle strisce a pochi metri da casa

Era da poco uscito di casa con il cane al guinzaglio, stava attraversando la strada quando è stato travolto e ucciso da un furgone guidato da un uomo di 73 anni, ora accusato di omicidio stradale. Orazio Frezza, pensionato di 78 anni, è l'ultima vittima degli incidenti stradali che a Roma e provincia, in questo 2023, hanno contato 153 vittime.

Una tragedia che ha scosso il quartiere di Casal Bertone, dove è avvenuto e dove viveva Frezza. Tra i primi a giungere sul luogo del sinistro mortale anche lui figlio dell'uomo. A ricostruire la dinamica, gli agenti del III gruppo Tiburtino della polizia locale. Il pensionato stava portando a spasso il cane, quando - intorno alle 11:30 - era impegnato ad attraversare l'incrocio di via di Portonaccio, all'altezza di via Latino Silvio sulle strisce pedonali.

Una strada che Frezza conosceva bene e faceva abitualmente. Poi, all'improvviso, il dramma. Il 78enne è stato travolto e praticamente ucciso sul colpo da un furgone Citroen Jumper guidato da un 73enne. L'impatto è stato violento. Frezza, secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della municipale, sarebbe stato scaraventato per diversi metri, segno che il veicolo, con ogni probabilità, procedeva a velocità sostenuta.

Il cane che era con lui è stato preso in consegna dai veterinari della Asl e poi affidato alla famiglia di Frezza. Se la caverà. Saputa la notizia, in molti anche sui social hanno puntato i fari sulla pericolosità di via di Portonaccio e delle strade in generale. "Roma è una città in guerra, ogni giorno uno o due morti. Ma nessuno prende provvedimenti, ormai è diventato normale", scrive Massimo sul gruppo di Casal Bertone.

Altri puntano il dito sull'alta velocità. "Ora faranno una petizione per l'autovelox o vi siete convinti che dipende solamente dalla negligenza/distrazione di chi guida?", scrive Nicolò, mentre Catia incalza: "Tutti percorrono la strada a una velocità pazzesca una volta usciti dalla galleria. Servono i dossi".