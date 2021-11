Scontro tra un taxi e una moto su via Nomentana: muore centauro di 53 anni

Ennesima vittima sulla via Nomentana. Non ce l'ha fatta infatti il motociclista di 53 anni rimasto gravemente ferito in uno scontro avvenuto nella serata di ieri, giovedì 11 novembre, all'altezza dell'incrocio con via Asmara, nella zona del quartiere Africano. L'incidente è avvenuto alle 19.30: a scontrarsi un taxi e una moto Honda, condotta appunto dalla vittima. Quest'ultima è finita sbalzata, riportando ferite molto gravi.

I soccorritori del 118 hanno trasportato il ferito al Policlinico Umberto I. Qui i medici hanno provato a fare di tutto per salvargli la vita, ma dopo alcune ore ne è stato dichiarato il decesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli che hanno proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire esatta dinamica dei fatti.

