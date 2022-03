Incidente via Nomentana: scontro all'incrocio, 80enne in ospedale

Un incrocio dove gli incidenti stradali si ripetono con una cadenza disarmante. Ancora un incidente stradale sulla via Nomentana, dove si sono scontrate tre auto. Il sinistro nel pomeriggio di mercoledì, ad avere la peggio una automobilista costretta poi alle cure dell'ospedale.

La carambola all'altezza dell'intersezione fra la Nomentana, viale XXI aprile e via di Santa Costanza. Violento lo scontro, prima un frontale fra due auto che ha poi coinvolto una terza vettura che procedeva sulla consolare in direzione piazza Sempione. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118 che ha soccorso una donna di 80 anni trasportandola in codice rosso in ospedale.

Una dinamica tutta da accertare quella che ha determinato lo scontro, fra le ipotesi non si esclude che una delle vetture coinvolte abbia provato a svoltare nonostante l'obbligo di proseguire dritto. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

Con le auto bloccate sulla carreggiata, pesanti sono le ripercussioni alla normale viabilità con traffico congestionato in entrambe le direzioni della Nomentana (Monte Sacro e Porta Pia) sino alla rimozione dei mezzi incidentati.