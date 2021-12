Incidente via Nomentana: scontro tra bus e taxi, un ferito grave

E' rimasto incastrato fra le lamiere del taxi dopo che l'auto che stava guidando si è scontrata con un autobus. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 14:00 di giovedì 30 dicembre sulla via Nomentana, all'altezza di villa Torlonia, al Nomentano.

A scontrarsi per cause in via di accertamento un bus Atac della linea 60 ed un taxi, una Dacia Duster, venuti a contatto all'altezza del civico 64 della strada consolare. Scaraventato conto uno degli alberi presenti sulla strada, il tassista è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco ed affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale in gravi condizioni. Nessun altro sarebbe rimasto ferito né contuso.

Sul posto per eseguire i rilievi scientifici gli agenti del II gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale. Starà a loro ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.