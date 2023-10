Incidente a Tivoli, investito da un'auto vicino casa: muore dopo due giorni di agonia

Ancora un'altra vittima sulle strade di Roma e provincia, la numero 137 dall'inizio dell'anno. Nicolino Sinceri, 74 anni ed ex conducente Cotral in pensione, è morto dopo aver lottato per due giorni in ospedale, a Tor Vergata. L'uomo era stato investito lo scorso 2 settembre in via Tiburtina, a Tivoli, all'altezza di Villa Adriana.

L'incidente intorno alle 16:30. Nicolino Sinceri, residente proprio nella zona di Villa Adriana, era stato investito in pieno da un suv proveniente da Roma, condotto da una donna di 60 anni di Rocca di Papa.

Le indagini

Subito dopo l'investimento l'uomo era stato trasportato in codice rosso in eliambulanza a Tor Vergata ma è deceduto nella serata di martedì 3 ottobre. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della polizia locale di Tivoli, mentre la conducente è stata deferita all'autorità giudiziaria con l'accusa di omicidio stradale. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali. Il suv è stato sequestrato.

I precedenti

L'ultima vittima della strada era stato Davide Campanelli, morto in via dei Monti Tiburtini a Roma. Prima di lui avevano perso la vita Emanuele Bangrazi a Cave, Fabrizio Paolelli sulla Prenestine e Mary Grace Duque, investita a largo Preneste.