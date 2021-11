Nicoletta investita e uccisa mentre attraversa la strada

La comunità di Ardea è in lutto per la morte di Nicolettà Sgrò, la donna di 40 anni e mamma di due bambini investita e uccisa mentre stava attraversando la strada in via della Pontina Vecchia, in zona Pomezia, nel tardo pomeriggio del 12 novembre.

Nicoletta Sgrò è stata travolta da una Peugeot 207 condotta da un 72enne che si è fermato immediatamente per soccorrerla. Sul posto sono accorsi i medici del 118 e la polizia locale. L'impatto, però, non ha lasciato scampo alla donna. Chi indaga sta lavorando per determinare l'esatta dinamica dell'incidente mortale, capire se l'illuminazione della strada era adeguata, visto l'orario già buio, e se il 72enne stava procedendo ad una velocità sostenuta oppure no.

Come da prassi, si indaga per omicidio stradale. Nicoletta Sgrò, che lavorava alla scuola di estetica La Nuova Immagine, era conosciuta ad Ardea Sui social il dolore di parenti e amici, si è diffuso con tanti che l'hanno ricordata con messaggi di cordoglio.

"La nostra estate insieme, i nostri piccoli, gli abbracci sul letto, la nostra pizza in sospeso. Quelle confidenze che solo noi ci siamo fatte, ti ho stretto la mano e ti ho detto nel mio piccolo che ci sono e ci sarò amica mia dolce amica mia. Stella mia stammi vicino, non era ancora il tuo momento", ha scritto Anna Maria in un post. "Abbiamo passato 5 anni di elementari insieme, adesso sei un angelo", il messaggio di Manuela. "Sei stata una persona nobile di cuore chi ti ha conosciuto ti ha voluto bene riposa in pace", aggiunge Angela.

"Tutte noi ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari per la prematura scomparsa della nostra Nicoletta. Una donna ed un'alunna fantastica che ricorderemo sempre con immenso affetto. Una tragedia che ci ha sconvolto nel profondo", il commento dalla scuola di estetica.