Investito da un furgone mentre raccoglie i rifiuti, netturbino in pericolo di vita

Lotta fra la vita e la morte in un letto d'ospedale un operatore ecologico investito da un furgone mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti. L'incidente è avvenuto alle prime ore di mercoledì a Velletri, ai Castelli Romani. Da subito in condizioni critiche il netturbino è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Con gravi lesioni si trova in prognosi riservata in pericolo di vita.

L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 6:45 del 27 settembre in via Vecchia di Napoli. Qui, per cause ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria, il lavoratore, un 57enne italiano, è stato travolto da un furgone - un Fiat Fiorino - condotto da un uomo italiano di 50 anni. Un impatto violento, con l'operatore ecologico schiacciato fra la parte frontale dell'autocarro e quella anteriore del mezzo di lavoro per la raccolta dei rifiuti con il quale era impegnato nella raccolta mattutina dell'indifferenziata.

Affidato alle cure del personale del 118, vista la gravità delle sue condizioni, per il netturbino della Volsca Ambiente (estranea ai fatti) è stato necessario l'atterraggio dell'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove lotta fra la vita e la morte. Il conducente del furgone, che ha riportato delle ferite lievi, è stato invece accompagnato all'ospedale di Velletri per essere sottoposto ai test di rito su alcol e droga.

Resta da accertare l'esatta dinamica che ha determinato l'investimento. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Velletri intervenuti in via Vecchia di Napoli assieme agli ispettori del lavoro della Asl Roma 6.