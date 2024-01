Sei feriti gravi in due incidenti stradali ai Castelli Romani

Sei feriti in due incidenti stradali alle porte di Roma. È il bilancio di due sinistri avvenuti sulla via Nettunense e in via Caranella, nel territorio dei Castelli Romani, nella giornata di ieri. Proprio il tre gennaio, nella Capitale, c'erano stati due incidenti mortali, uno sul raccordo anulare e una sulla Laurentina, e uno scontro sulla Cristoforo Colombo con quattro feriti in codice rosso.

Frontale sulla Nettunense

Il primo grave incidente, in ordine di tempo, avvenuto alle porte di Roma si è verificato intorno alle 6 del mattino. Due auto, una Fiat Punto e una Jeep Renegade, si sono scontrate frontalmente al chilometro 17 della via Nettunense a Lanuvio.

Al volante della Punto c'era una donna indiana di 32 anni con a bordo il figlio di 18 anni. Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione, la donna avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi contro la Jeep con a bordo un 70enne e la figlia 38enne. I quattro sono stati portati in codice rosso negli ospedali del Noc dei Castelli Romani e alla clinica Città di Aprilia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Velletri, supportati dalla polizia locale di Lanuvio.

Incidente a Velletri

Alle 20, invece, un altro sinistro. Coinvolte due auto in via della Caranella. Nello scontro sono rimasti feriti una donna di 43 anni e un ragazzo di 23. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale dei Castelli e a quello di Velletri. Sul posto la polizia locale di Velletri e i carabinieri, oltre al personale del 118.