Schianto frontale su via Nettunense: morto un 25enne, grave un 39enne

Un giovane di 25 anni morto sul colpo, un 39enne in codice rosso e altre due persone ferite. E' pesante il bilancio dell'incidente avvenuto nel cuore della notte sulla via Nettunense, all'altezza della frazione di Cecchina, nel comune di Albano. A perdere la vita un giovane di Velletri alla guida di un Volkswagen Golf che, per cause ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Mercedes Classe A proveniente in direzione opposta.

Un impatto terribile che ha trasformato le due auto in un ammasso di lamiere. Ad avere la peggio il 25enne, rimasto ucciso praticamente sul colpo. Per liberare il corpo della vittima e i feriti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il più grave, il conducente della classe A, è stato portato all'ospedale dei Castelli. Lievi contusioni per due giovanissime a bordo delle auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cecchina che si stanno occupando dei rilievi. Disposti, come da prassi, i rilievi alcolemici. Da accertare la dinamica: per tutta la notte sono andate avanti le operazioni di verifica e rilievo. Solo all'alba il tratto di strada è stato liberato e riaperto al traffico.