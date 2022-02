Carambola tra due tir e un'auto: tre feriti. Uno è grave

Tre feriti di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 5:30 del mattino, sulla via Nettunense, all'altezza del chilometro 10, dove due settimane fa ha perso la vita il giovane Valerio Brandimarte, nella zona di Albano Laziale.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco di Marino e i carabinieri di Cecchina e Castel Gandolfo. Secondo quanto ricostruito, due grossi camion si sono scontrati frontalmente. Uno andava in direzione Aprilia, uno in direzione Cecchina. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una Fiat 500.

Ad avere la peggio un 50enne alla guida di uno dei due mezzi pesanti, trasportato all'ospedale Tor Vergata in codice rosso. L'uomo è in prognosi riservata. L'altro camionista, un 60enne, è stato trasportato al nuovo ospedale dei Castelli. Ferito, ma non in maniera grave, anche un altro 60enne a bordo dell'auto. Le indagini chiariranno l'esatta dinamica del sinistro.