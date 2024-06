Nazzareno e Simone morti in un incidente, le loro moto si sono scontrate frontalmente. 18 vittime in un mese

Nazzareno Sette, 37 anni di Marcellina, in provincia di Tivoli, e Simone Esposito, 40enne di Palestrina. Sono le ultime due vittime delle strade di Roma e provincia. I due centauri si sono scontrati frontalmente sulla via Tiburtina Valeria, nei pressi di Roviano, fra Lazio e Abruzzo. Lo scontro nella giornata di San Pietro e Paolo. Sono 18 le vittime in incidenti stradali sulle strade di Roma e provincia a giugno.

L'incidente mortale

Nazzareno Sette era in sella a una Ducati, Simone Esposito a bordo di una Kawasaki. L'incidente si è verificato alle 13. I non avrebbero fatto parte di comitive di motociclisti, nemmeno si conoscevano. Il drammatico destino e la passione per le moto li ha uniti. Sul posto, oltre i medici del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarli, c'erano anche i carabinieri di Subiaco per i rilievi del caso.

Le due moto sono state sequestrate. Le indagini sono coordinate dalla procura di Velletri e sono state disposte le due autopsie. La dinamica è ancora tutta da chiarire.

L'ipotesi è quella di un impatto frontale tra le due moto. Alla base dello scontro, inoltre, potrebbe esserci stato il mancato rispetto dei limiti di velocità. Saputa la tragica notizia gli amici di Nazzareno Sette e Simone Esposito si sono listati a lutto.

I messaggi degli amici

"Ci sono notizie che ti gelano. Un giovane che non c'è più, improvvisamente. E genitori che non smetteranno mai di piangere il proprio figlio ed una piccola creatura che non vedrà più il suo meraviglioso papà", scrive Mariuccio C. ricordando Nazzareno. "Le più sentite condoglianze alla famiglia. Si può dare conforto alla perdita di un caro di una certa età, ma come si può dare conforto a un genitore per la perdita?", scrive Luca M..

Tanti anche i messaggi per ricordare Simone Esposito. "Splendido sorriso, tante risate, tante avventure, tanta gabber. Una perdita incolmabile", lo ricorda Gabriel R.. E ancora: "Grazie per tutta l'amicizia che mi hai sempre dimostrato, nonostante la lontananza ci sentivamo spesso e volentieri, non ti dimenticherò mai", il pensiero di Dj Fons.

18 morti a giugno

Sono 18 i morti in questo mese. L'ultima vittima era stata Margherita Giubilei, 63 anni, morta lungo la Strada della Neve, la via che collega la stazione ferroviaria di Pianabella di Montelibretti a Palombara Sabina. Prima di lei Marco Torre, il poliziotto morto sul raccordo anulare, Renzo Miconi Rocchi che ha perso la vita a Torre Maura e 48 ore prima di lui anche Valerio Marziali, 34 anni, dipendente dell'Ama, in via Casilina all'altezza di via Tor Tre Teste.

Quindi il drammatico caso di Manila De Luca e di Luca Pupillo, morto sulla Colombo. E ancora Stefano Venturini, giudice presso la corte d'Appello di Roma, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Roma Nord. A inizio mese avevano perso la vita anche Giacomo Sabelli, Enrico Colapicchioni, Gianluca Buttinelli, Anna Maria Zuppello, Stefano Violati, Andres Garcia Blanco, Vincenzo Dorascenzi, Anna Todaro e Valter Grossi.