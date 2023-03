Incidente sul Muro Torto: grave segretario della Uil telecomunicazioni

È in gravi condizioni al policlinico Umberto I il segretario nazionale della Uil, settore telecomunicazioni, dopo un incidente stradale avvenuto alle 10 di oggi, 23 marzo, a Roma. L.S.L., le iniziali del sindacalista, era in sella al suo scooter Honda Sh150 quando è caduto in via del Muro Torto scivolando per diversi metri e andando a impattare con la spalla sul guardrail.

Sul posto il personale del 118 e diverse pattuglie del II gruppo Parioli della polizia locale sono intervenute. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Ignazio Guidi, in direzione Policlinico, all'altezza di piazzale del Brasile con traffico deviato in via di Porta Pinciana.

I rilievi sono tuttora in corso. Il 63enne sindacalista è finito in codice rosso in ospedale. Indagini sulla dinamica del sinistro.