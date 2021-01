Incidente al Muro Torto: perde controllo dell'auto e si ribalta, ferita una donna

Il sinistro in direzione Policlinico. Sul posto la Polizia Locale

Un'auto ribalata in strada. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio su viale del Muro Torto. A terminare la propria corsa su una fiancata dopo aver perso il controllo della Fiat 500 che stava conducendo in direzione Policlinico una donna, rimasta ferita e trasportata in codice arancione all'ospedale Santo Spirito.

Da accertare la dinamica, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti dei II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.