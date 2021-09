Vitinia, un uomo trovato morto sull'asfalto: indaga la polizia locale

È quanto successo intorno alle sei del mattino in via Frassinoro. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale

Tragedia nella mattinata di oggi, 3 settembre, a Vitinia dove un uomo è stato trovato morto sull'asfalto, vicino la sua bicicletta. Sul posto la Polizia Locale del Gruppo IX Eur è intervenuta intorno alle 6 di questa mattina in via Frassinoro, all'incrocio con via Castiglion de' Pepoli.

Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un decesso a causa di malore. La vittima è un cittadino di nazionalità bengalese di 42 anni. Gli agenti, per eliminare ogni dubbio, stanno comunque svolgendo le dovute indagini. Al momento, però, non sarebbero emersi segni di frenate o di urti con un'auto o un altro mezzo che potrebbero aver fatto cadere il ciclista.

In più, sul corpo dell'uomo, non sono state trovate segni che fanno immaginare ad una eventuale aggressione. Per fare i rilievi, i vigili hanno chiuso via Lago Santo, dall'intersezione con via di Mezzocammino e via Frassinoro, sino all'altezza di via Sarsina.